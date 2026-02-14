Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

    Другие
    • 14 февраля, 2026
    • 18:30
    Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

    Европейский союз формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией для определения приоритетных направлений сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Кос также сообщила, что ЕС обсуждает с Азербайджаном запуск технико-экономического обоснования строительства железной дороги в Нахчыван в рамках проекта TRİPP совместно с международными финансовыми институтами.

    По ее словам, все проекты в регионе создают основу для привлечения частных инвесторов. "Это масштабные инициативы, которые невозможно финансировать исключительно за счет средств налогоплательщиков. Поэтому важно создать условия для участия частного капитала", - добавила она.

    Marta Kos: Avropa Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə konkret layihələr siyahısını formalaşdırır
    Ты - Король

    Последние новости

    18:51

    Замминистра: SOCAR готовится к реализации первого крупного совместного проекта в Сербии

    Энергетика
    18:46

    Ильхам Алиев: Обстрел посольства Азербайджана в Киеве мы расцениваем как недружественный шаг

    Внешняя политика
    18:46

    Санчес: Испания не согласна с повышением расходов на оборону до 5% ВВП

    Другие страны
    18:45

    Ильхам Алиев: Мы не можем забыть о государствах Центральной Азии

    Внешняя политика
    18:39

    Ильхам Алиев: Если бы TRIPP не был важен для администрации США, Трамп не присвоил бы ему свое имя

    Внешняя политика
    18:38

    Орхан Зейналов: Азербайджан до 2027 года сможет занять до 20% газового рынка Сербии

    Энергетика
    18:31

    Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

    Внешняя политика
    18:30

    Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

    Другие
    18:29

    Ильхам Алиев: Благодарю наших грузинских друзей за возможности транзита в Армению

    Внешняя политика
    Лента новостей