Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

Европейский союз формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией для определения приоритетных направлений сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кос также сообщила, что ЕС обсуждает с Азербайджаном запуск технико-экономического обоснования строительства железной дороги в Нахчыван в рамках проекта TRİPP совместно с международными финансовыми институтами.

По ее словам, все проекты в регионе создают основу для привлечения частных инвесторов. "Это масштабные инициативы, которые невозможно финансировать исключительно за счет средств налогоплательщиков. Поэтому важно создать условия для участия частного капитала", - добавила она.