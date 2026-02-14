Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: Благодарю наших грузинских друзей за возможности транзита в Армению

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:29
    Ильхам Алиев: Благодарю наших грузинских друзей за возможности транзита в Армению

    Азербайджан уже начал экономическое сотрудничество с Арменией и поставки товаров в эту страну.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

    Глава государства напомнил, что все ограничения на перевозку грузов по территории Азербайджана в Армению сняты:

    "Благодарим также наших грузинских друзей за то, что они создали очень важные транзитные возможности. Потому что грузы с территории Азербайджана через Грузию направляются в Армению. Кроме того, мы экспортируем для них важные нефтепродукты", - сказал он.

    Президент Азербайджана подчеркнул, что маршрут TRİPP создает новое сообщение: "Мы создадим совершенно новую ситуацию с маршрутом, идущим из Китая через Центральную Азию, Транскаспийский регион, Азербайджан, Армению, Нахчыван, Турцию и далее в Европу. Это будет выгодно для всех стран".

    Ильхам Алиев добавил, что все страны, расположенные на этом маршруте, будут интегрироваться как в политическом, так и в экономическом плане. Это внесет вклад в долгосрочный и постоянный мир между Азербайджаном и Арменией.

    Лента новостей