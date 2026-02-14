İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İlham Əliyev: Tranzit imkanları yaratdıqlarına görə gürcüstanlı dostlarımıza təşəkkür edirəm

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:25
    İlham Əliyev: Tranzit imkanları yaratdıqlarına görə gürcüstanlı dostlarımıza təşəkkür edirəm
    İlham Əliyev

    Azərbaycan artıq Ermənistanla əməkdaşlığa başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində baş tutan "Açıq dəhliz siyasəti? Trans-Xəzər əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi" mövzusunda baş tutan panel müzakirəsində deyib.

    Dövlət başçısı bildirib ki, yüklərin daşınmasında bütün məhdudiyyətlər Azərbaycan ərazisində aradan qaldırılıb:

    "Gürcüstanlı dostlarımıza da təşəkkür edirik ki, onlar çox mühüm tranzit imkanlarını yaradıblar. Çünki yüklər Azərbaycan ərazisindən Gürcüstan vasitəsilə Ermənistana gedir. Daha sonra biz onlar üçün mühüm olan neft məhsullarını ixrac edirik".

    Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, TRIPP marşrutu yeni bağlantı yaradır:

    "Çindən Mərkəzi Asiya, Trans-Xəzər regionu, Azərbaycan, Ermənistan, Naxçıvan, Türkiyə və daha sonra Avropaya gedən marşrutla tamamilə yeni vəziyyət yaradacağıq. Bu, bütün ölkələr üçün faydalı olacaq".

    İlham Əliyev deyib ki, bu marşrutda yerləşən bütün ölkələr həm siyasi, həm iqtisadi baxımından inteqrasiya edəcək. Bu, Azərbaycan-Ermənistan arasında uzunmüddətli və daimi sülhə töhfə olacaq.

    İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Gürcüstan TRİPP marşrutu
    Ильхам Алиев: Благодарю наших грузинских друзей за возможности транзита в Армению

    Son xəbərlər

    18:49

    Hikmət Hacıyev Serbiya-Azərbaycan tərəfdaşlığının perspektivindən danışıb

    Xarici siyasət
    18:49

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda heç-heçə daha ədalətli nəticə olardı"

    Futbol
    18:44

    İlham Əliyev: Azərbaycanın Kiyevdə səfirliyinin Rusiya tərəfdən atəşə tutulmasını qeyri-dost addım kimi qəbul edirik

    Xarici siyasət
    18:43

    Marta Kos: Avropa Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə konkret layihələr siyahısını formalaşdırır

    Xarici siyasət
    18:42

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiya dövlətlərini yaddan çıxara bilmərik

    Xarici siyasət
    18:37

    İlham Əliyev: TRIPP ABŞ administrasiyası üçün vacib olmasaydı, Donald Tramp ona adını verməzdi

    Xarici siyasət
    18:36

    Kos: TRIPP layihəsi region üçün əsl irəliləyiş ola bilər

    Xarici siyasət
    18:32

    Marta Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sayəsində Orta Dəhlizdə böyük dəyişikliklər baş verir

    Xarici siyasət
    18:30

    Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti