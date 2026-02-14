Орхан Зейналов: Азербайджан до 2027 года сможет занять до 20% газового рынка Сербии

С 2026 года Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Сербию до 1 млрд кубометров в год.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью сербскому еженедельнику NIN.

По его словам, межправительственное соглашение, подписанное между министерствами энергетики двух стран в 2023 году, позволило наладить поставки азербайджанского газа в Сербию в объеме до 400 млн кубометров в год до 2026 года.

О.Зейналов отметил, что Сербия как крупнейшая страна Западных Балкан рассматривается Баку в качестве ключевого газового, энергетического и электроэнергетического хаба региона.

"В энергетической сфере у нас три важных документа, два из которых подписаны на уровне профильных министерств. Первый формирует общую нормативную базу сотрудничества в области нефти, газа и электроэнергии. Второй, подписанный недавно, касается взаимодействия в сфере "зеленой" энергетики. В настоящее время коллеги из Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ведут интенсивные переговоры с партнерами в Белграде, и соглашение по конкретному проекту практически готово к подписанию", - сказал он.

По оценке замминистра, уже к концу текущего или началу следующего года Азербайджан сможет обеспечить 15-20% совокупных потребностей Сербии в газе.

"Годовое потребление газа в Сербии составляет около 2,63 млрд кубометров, из которых порядка 2,2 млрд кубометров импортируется. В рамках нового проекта Азербайджан сможет занять до 20% внутреннего газового рынка страны. Это крайне важный шаг, напрямую способствующий диверсификации источников поставок - одному из ключевых элементов энергетической безопасности", - подчеркнул О.Зейналов.