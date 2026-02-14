Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Марта Кос: Средний коридор может утроить перевозки к 2030 году

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:24
    Марта Кос: Средний коридор может утроить перевозки к 2030 году

    В условиях роста геополитических рисков ЕС делает ставку на диверсификацию транспортных маршрутов.

    Как передает Report, об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "С геополитической точки зрения зависимости сегодня все чаще становятся инструментом давления. Это не означает отказа от других маршрутов между Европой и Китаем, но означает необходимость диверсификации. Бизнес будет выбирать направления, которые наиболее эффективны и позволяют быстрее осуществлять поставки", - сказала Кос.

    По ее словам, исследования показывают, что Транскаспийский транспортный коридор к 2030 году может утроить объемы перевозок, сократить время транзита вдвое и ежегодно экономить десятки миллионов затрат.

    "Именно это делает его особенно привлекательным для бизнеса", - подчеркнула еврокомиссар.

    Марта Кос Евросоюз Средний коридор Мюнхенская конференция по безопасности
    Marta Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sayəsində Orta Dəhlizdə böyük dəyişikliklər baş verir
    Ты - Король

    Последние новости

    18:51

    Замминистра: SOCAR готовится к реализации первого крупного совместного проекта в Сербии

    Энергетика
    18:46

    Ильхам Алиев: Обстрел посольства Азербайджана в Киеве мы расцениваем как недружественный шаг

    Внешняя политика
    18:46

    Санчес: Испания не согласна с повышением расходов на оборону до 5% ВВП

    Другие страны
    18:45

    Ильхам Алиев: Мы не можем забыть о государствах Центральной Азии

    Внешняя политика
    18:39

    Ильхам Алиев: Если бы TRIPP не был важен для администрации США, Трамп не присвоил бы ему свое имя

    Внешняя политика
    18:38

    Орхан Зейналов: Азербайджан до 2027 года сможет занять до 20% газового рынка Сербии

    Энергетика
    18:31

    Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

    Внешняя политика
    18:30

    Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

    Другие
    18:29

    Ильхам Алиев: Благодарю наших грузинских друзей за возможности транзита в Армению

    Внешняя политика
    Лента новостей