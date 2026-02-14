Марта Кос: Средний коридор может утроить перевозки к 2030 году

В условиях роста геополитических рисков ЕС делает ставку на диверсификацию транспортных маршрутов.

Как передает Report, об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности.

"С геополитической точки зрения зависимости сегодня все чаще становятся инструментом давления. Это не означает отказа от других маршрутов между Европой и Китаем, но означает необходимость диверсификации. Бизнес будет выбирать направления, которые наиболее эффективны и позволяют быстрее осуществлять поставки", - сказала Кос.

По ее словам, исследования показывают, что Транскаспийский транспортный коридор к 2030 году может утроить объемы перевозок, сократить время транзита вдвое и ежегодно экономить десятки миллионов затрат.

"Именно это делает его особенно привлекательным для бизнеса", - подчеркнула еврокомиссар.