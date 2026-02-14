Marta Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sayəsində Orta Dəhlizdə böyük dəyişikliklər baş verir
Xarici siyasət
- 14 fevral, 2026
- 18:32
Orta Dəhlizdə böyük dəyişikliklər baş verir və bunlar Cənubi Qafqazda sülh olmadan ola bilməzdi.
"Report" xəbər verir ki, bunu genişlənmə üzrə Avropa komissarı Marta Kos Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində bildirib.
Məlumat yenilənir...
