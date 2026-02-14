Ван Хуэйяо: Отношения Китая с Азербайджаном всегда имели большое значение

Отношения Китая с Азербайджаном и странами Центральной Азии всегда имели большое значение.

Как передает Report, об этом заявил Ван Хуэйяо основатель и президент ведущего китайского негосударственного аналитического центра "Центр Китая и глобализации" на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Отношения Китая с Азербайджаном, странами Центральной Азии и другими государствами региона всегда имели большое значение. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин также посетил Центральную Азию. Китай реализует инициативу "Один пояс - один путь", направленную на развитие нового Шелкового пути",- отметил он.

При этом Хуэйяо добавил, что Китай заинтересован в расширении новых коридоров и связей в регионе Южного Кавказа.

"Как уже отмечалось, объемы перевозок из Китая в Европу значительно выросли. Почему важен Средний коридор? Потому что необходимо, чтобы все маршруты работали взаимодополняюще",- подчеркнул он.

При этом он добавил, что инициатива "Пояс и путь" для Китая - это комплексный проект сотрудничества с каспийскими странами и Центральной Азией.

"Речь идет не только о транспорте, хотя он играет ключевую роль, но и о производстве, инвестициях, инфраструктуре, цифровых технологиях, искусственном интеллекте и других направлениях",- подытожил он.