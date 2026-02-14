Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: Если бы TRIPP не был важен для администрации США, Трамп не присвоил бы ему свое имя

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:39
    Ильхам Алиев: Если бы TRIPP не был важен для администрации США, Трамп не присвоил бы ему свое имя

    Если бы TRIPP не был важен для администрации США, Дональд Трамп не присвоил бы ему свое имя.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

    "Проект TRIPP назван в честь Дональда Трампа. Это означает, что данный коридор будет важен для нынешней администрации и в будущем. Если бы это было не так, президент не присвоил бы ему своего имени. Присвоить ему имя означает, что проект будет реализован. Мы абсолютно уверены, что США примут в нем участие", - сказал он.

    Ильхам Алиев сказал, что, согласно информации, США и Армения хотят учредить такую компанию, которая будет физически проводить строительные работы и вкладывать инвестиции.

    "Из открытых источников мы знаем, что 76% акций будут принадлежать США, остальное - Армении. Так будет в течение первых 49 лет. Затем будет следующий 49-летний период. Если этот формат будет функциональным, он будет действовать около века", - сказал он.

    İlham Əliyev: TRIPP ABŞ administrasiyası üçün vacib olmasaydı, Donald Tramp ona adını verməzdi
