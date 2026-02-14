Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: На наших границах установлен мир, сложилась совершенно новая ситуация

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:23
    Ильхам Алиев: На наших границах установлен мир, сложилась совершенно новая ситуация

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на подписание мирного соглашения с Арменией в этом году.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров. Углубление транскаспийского сотрудничества".

    "Это произошло при участии президента США. Совместное заявление, подписанное премьер-министром Армении и мною, было также подписано Дональдом Трампом. На наших границах установлен мир. Возникла совершенно новая ситуация. Нет никакой стрельбы, никто не ранен, никто не убит", - сказал президент.

