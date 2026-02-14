Ильхам Алиев: На наших границах установлен мир, сложилась совершенно новая ситуация

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на подписание мирного соглашения с Арменией в этом году.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров. Углубление транскаспийского сотрудничества".

"Это произошло при участии президента США. Совместное заявление, подписанное премьер-министром Армении и мною, было также подписано Дональдом Трампом. На наших границах установлен мир. Возникла совершенно новая ситуация. Нет никакой стрельбы, никто не ранен, никто не убит", - сказал президент.