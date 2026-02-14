İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    İlham Əliyev: Sərhədlərimizdə sülh qurulub, tamamilə yeni vəziyyət yaranıb

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:20
    İlham Əliyev: Sərhədlərimizdə sülh qurulub, tamamilə yeni vəziyyət yaranıb
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il Ermənistanla sülh sazişinin imzalanacağına ümid etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində baş tutan "Açıq dəhliz siyasəti. Trans-Xəzər əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi" mövzusunda baş tutan panel müzakirəsində xatırladıb ki, sülh sazişi paraflanıb.

    "Bu ABŞ Prezidentinin iştirakı ilə baş tutdu. Ermənistanın Baş naziri və mənim imzaladığım birgə bəyannamə həmçinin Donald Tramp tərəfindən də imzalanıb. Sərhədlərimizdə sülh qurulub. Tamamilə yeni vəziyyət yaranıb. Heç bir atışma yoxdur, heç kim yaralanmır, heç kim qətlə yetirilmir".

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, sülh o vaxt əldə oluna bilər ki, sözün əsl mənasında sülh prosesi olsun.

    "Sənədin imzalanması vacibdir, bu, bünövrədir. Onda sonra nə edəcəyik bu da önəmlidir".

    İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ильхам Алиев: На наших границах установлен мир, сложилась совершенно новая ситуация

    Son xəbərlər

    18:28

    Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıb

    Xarici siyasət
    18:25

    İlham Əliyev: Tranzit imkanları yaratdıqlarına görə gürcüstanlı dostlarımıza təşəkkür edirəm

    Xarici siyasət
    18:24
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Münxendə Volodimir Zelenski ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    18:20

    İlham Əliyev: Sərhədlərimizdə sülh qurulub, tamamilə yeni vəziyyət yaranıb

    Xarici siyasət
    18:20
    Foto

    Bakı və İrəvan arasında "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində konfrans başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:17
    Foto

    İlham Əliyev Münxendə Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:17

    Marta Kos Cənubi Qafqazda sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:11

    Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiberoptik layihəsi üzrə işləyir

    Xarici siyasət
    18:06

    İlham Əliyev: Regional nəqliyyat qovşaqlarında qonşularla yaxşı münasibətlər olmalıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti