Минобороны: На освобожденных территориях восстановлено более 570 км дорог в 2025г

В прошлом году на освобожденных территориях Азербайджана восстановлено более 570 км автодорог.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На заседании коллегии Министерства обороны членам коллегии была представлена информация об инженерно-фортификационных мероприятиях, проводимых на освобожденных территориях, строительстве новых дорог, а также о работах, выполненных в направлении создания военной инфраструктуры.

На заседании было отмечено, что в течение 2025 года инженерно-фортификационными подразделениями совместно с другими государственными структурами построено до 79 км новых дорог, от снега очищено до 67 км, а также восстановлено более 571 км дорог.