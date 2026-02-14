Минобороны: На освобожденных территориях восстановлено более 570 км дорог в 2025г
Внутренняя политика
- 14 февраля, 2026
- 14:36
В прошлом году на освобожденных территориях Азербайджана восстановлено более 570 км автодорог.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
На заседании коллегии Министерства обороны членам коллегии была представлена информация об инженерно-фортификационных мероприятиях, проводимых на освобожденных территориях, строительстве новых дорог, а также о работах, выполненных в направлении создания военной инфраструктуры.
На заседании было отмечено, что в течение 2025 года инженерно-фортификационными подразделениями совместно с другими государственными структурами построено до 79 км новых дорог, от снега очищено до 67 км, а также восстановлено более 571 км дорог.
Последние новости
14:58
В Нахчыване число отравившихся угарным газом достигло 7 - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
14:40
Закир Гасанов призвал уделить особое внимание инновационным технологиям в армииАрмия
14:36
Минобороны: На освобожденных территориях восстановлено более 570 км дорог в 2025гВнутренняя политика
14:33
Мелони анонсировала механизм "климатической паузы" по долгам африканских странДругие страны
14:29
Болгария будет представлена на WUF13 в Баку на высоком уровнеВнешняя политика
14:25
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом БолгарииВнешняя политика
14:23
В Министерстве обороны прошло заседание КоллегииАрмия
14:09
В Азербайджане аннулирован сертификат о присвоении звездной категории 18 отелям - ЭКСКЛЮЗИВТуризм
13:57
Фото