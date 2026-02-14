Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Болгарии

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 14:25
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Болгарии

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Болгарии Илияной Йотовой.

    Как сообщает Report, подчеркнув, что участвовала в Форуме по межкультурному диалогу в Азербайджане, президент Болгарии сказала, что она близко ознакомилась с азербайджанской культурой, отметила, что обычаи и традиции праздника Новруз и мугам произвели на нее глубокое впечатление.

    Илияна Йотова также выразила признательность за поддержку Фондом Гейдара Алиева реставрации Архитектурно-музейного заповедника "Трапезица" в Болгарии.

    Она поблагодарила президента Ильхама Алиева за внимание к преподаванию болгарского языка в высших учебных заведениях Азербайджана и болгарской культуре.

    В ходе беседы с удовлетворением было отмечено подписание несколько дней назад Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Республики Болгария и муниципалитетом Велико-Тырново по созданию и реконструкции парка "Шуша" в городе Велико-Тырново.

    Были затронуты вопросы сотрудничества между нашими странами в сферах энергетики, экспорта электроэнергии, сельского хозяйства, туризма и других областях, а также в рамках международных организаций.

    Была высоко оценена поддержка Болгарией развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

    Подчеркнуто, что Болгария будет на высоком уровне представлена на Всемирном форуме городов, который пройдет в Азербайджане в мае этого года.

