İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Prezident İlham Əliyev Münxendə bolqarıstanlı həmkarı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 13:56
    Prezident İlham Əliyev Münxendə bolqarıstanlı həmkarı ilə görüşüb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 14-də Münxendə Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti İliyana Yotova ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanda keçirilmiş Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak etdiyini vurğulayan Bolqarıstan Prezidenti mədəniyyətimizlə yaxından tanış olduğunu, Novruz bayramı adət-ənənəmizin və muğam musiqimizin onda dərin təəssürat hissi yaratdığını bildirdi.

    İliyana Yotova Heydər Əliyev Fondunun Bolqarıstanda "Trapezitsa" Memarlıq Muzeyi Qoruğunun bərpasına göstərdiyi dəstəyi xatırladaraq, buna görə minnətdarlığını ifadə etdi.

    O, Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində bolqar dilinin tədrisi və bolqar mədəniyyətinə göstərilən diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi.

    Söhbət zamanı bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Bolqarıstan Respublikası Hökuməti və Veliko Tırnovo Bələdiyyəsi arasında Bolqarıstanın Veliko Tırnovo şəhərində "Şuşa" parkının salınması və yenidən qurulması üzrə əməkdaşlıq haqqında Sazişin imzalanması məmnunluqla qeyd olundu.

    Ölkələrimiz arasında enerji, elektrik enerjisinin ixracı, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu.

    Bolqarıstanın Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişafına verdiyi dəstək yüksək qiymətləndirilib.

    Bu ilin mayında Azərbaycanın Dünya Şəhərsalma Forumuna ev sahibliyi edəcəyi vurğulanaraq, Bolqarıstanın bu tədbirdə yüksək səviyyədə təmsil olunacağı bildirildi.

    İlham Əliyev Azərbaycan Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Bolqarıstan

    Son xəbərlər

    14:17

    Azərbaycan Pakistana üzüm tədarük etməyə başlayıb

    ASK
    14:17

    "France 24"ə müsahibəsində İlham Əliyev ölkənin prinsipial mövqeyini bir daha açıq şəkildə bəyan etdi - RƏY

    Xarici siyasət
    14:15

    Müdafiə Nazirliyində ötən ilin yekunlarına dair kollegiya iclası olub

    Hərbi
    14:08

    Kir Starmer: Böyük Britaniya Şimali Atlantikada və Arktikada iştirakını gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    14:02

    Gənc cüdoçular Şamaxıda təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Fərdi
    14:00

    Bolqarıstan Dünya Şəhərsalma Forumunda yüksək səviyyədə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:56
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə bolqarıstanlı həmkarı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:50

    Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdır

    Digər ölkələr
    13:50

    Dövlət Agentliyi "Azərişıq"da rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ehtimallarını araşdırır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti