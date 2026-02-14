Закир Гасанов призвал уделить особое внимание инновационным технологиям в армии
Армия
- 14 февраля, 2026
- 14:40
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов призвал уделить особое внимание внедрению инновационных технологий в армии.
Как сообщает Report, об этом министр заявил на заседании коллегии Минобороны по итогам 2025 года.
Говоря о запланированных на 2026 год мероприятиях, Гасанов отметил важность повышения профессионализма личного состава и дальнейшее повышение уровня боевой готовности войск.
Министр также призвал к повышенному вниманию к интенсивности учебных и полевых занятий, освоению и повышению эффективности использования принятых на вооружение оружия и техники, а также внедрению инновационных технологий.
