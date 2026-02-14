İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Nazir: Azərbaycan Ordusunda innovativ texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir

    Hərbi
    • 14 fevral, 2026
    • 14:23
    Zakir Həsənov

    Azərbaycan Ordusunda innovativ texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu müdafiə naziri Zakir Həsənov ötən ilin yekunlarına dair kollegiya iclasında deyib.

    Nazir 2026-cı il üçün planlaşdırılan fəaliyyətlərdən bəhs edərək şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılmasına, qoşunların döyüş hazırlığı səviyyəsinin daha da yüksəldilməsini deyib.

    Z.Həsənov təlim və səhra məşğələlərinin intensivliyinin artırılmasına, silahlanmaya yeni qəbul edilmiş silah və texnikanın mənimsənilməsi və səmərəli istifadəsinin yüksəldilməsinə, eləcə də innovativ texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıb.

    müdafiə naziri Zakir Həsənov Kollegiya iclası
    Закир Гасанов призвал уделить особое внимание инновационным технологиям в армии

