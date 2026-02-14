Nazir: Azərbaycan Ordusunda innovativ texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir
Hərbi
- 14 fevral, 2026
- 14:23
Azərbaycan Ordusunda innovativ texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu müdafiə naziri Zakir Həsənov ötən ilin yekunlarına dair kollegiya iclasında deyib.
Nazir 2026-cı il üçün planlaşdırılan fəaliyyətlərdən bəhs edərək şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılmasına, qoşunların döyüş hazırlığı səviyyəsinin daha da yüksəldilməsini deyib.
Z.Həsənov təlim və səhra məşğələlərinin intensivliyinin artırılmasına, silahlanmaya yeni qəbul edilmiş silah və texnikanın mənimsənilməsi və səmərəli istifadəsinin yüksəldilməsinə, eləcə də innovativ texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:25
Foto
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Marmara Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıbElm və təhsil
15:20
"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi yayda komandasını dəyişməyə hazırlaşırFutbol
15:13
Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaqEkologiya
15:06
Azərbaycan Avstraliyadan kürü əvəzediciləri almağa başlayıbBiznes
14:42
Foto
"Ekran-efirdə ədəbi tələffüz və publisistik üslub" mövzusunda təlim təşkil olunubMedia
14:40
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı bəlli olubKomanda
14:37
Naxçıvanda dəm qazından zəhərlənənlərin sayı 7-yə çatıb - YENİLƏNİBHadisə
14:24
Ursula fon der Lyayen: Yeni texnologiyalar NATO və Aİ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığını gücləndirməyə kömək edəcəkDigər ölkələr
14:24