Зеленский: В Украине не осталось ни одной не неповрежденной Россией электростанции

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими ударами.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Уже четыре долгих года Россия применяет множество баллистических ракет и осуществляет комбинированные атаки. Большинство ударов направлены по нашим электростанциям и другой критической инфраструктуре. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими ударами. Ни одной",- сообщил он.

Вместе с тем Зеленский отметил, что Украина продолжает производить электроэнергию.

"Но мы по-прежнему производим электроэнергию - благодаря нашим людям. Нам удалось сохранить работоспособность системы благодаря физической защите объектов и всем, кто помогает с противовоздушной обороной. Не менее важно, что в Украине по-прежнему есть свет - благодаря нашим людям, тысячам работников, которые служат миллионам", - сказал он.

"Когда я вижу наших энергетиков, наши ремонтные бригады, спасательные команды, я вижу то, чего часто не хватает в политике, - преданность делу, способность работать на 100%, действовать немедленно в реальной чрезвычайной ситуации - не через месяц, не через год или два", - добавил Зеленский.

Зеленский также выразил благодарность США, Европе и всем, кто поддерживает Украину, отметив, что без них стране было бы крайне трудно выстоять.

Президент Украины подчеркнул, что чем дольше продолжается война, "тем больше ресурсов получает агрессор и тем опаснее становятся последствия, включая эволюцию оружия и самой войны".

Зеленский также добавил, что Украина готова к соглашению, которое принесет настоящий мир и Украине, и Европе. "И я уверен, что эту войну можно завершить достойно. Это для нас самое важное - с достоинством. Мы передали партнерам все, что должно включать такое соглашение. И мы готовы инвестировать в общую безопасность", - сказал он.