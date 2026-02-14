Мелони анонсировала механизм "климатической паузы" по долгам африканских стран
Италия предложила африканским государствам механизм временной приостановки выплат по долгам в случае экстремальных климатических потрясений.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам второго саммита "Италия–Африка" в Аддис-Абебе (Эфиопия).
По словам главы правительства, одной из ключевых тем переговоров стал долговой вопрос.
"Сегодня мы вновь сосредоточились на проблеме, имеющей центральное значение для Африки, - на долговой нагрузке. Мы запустили широкую инициативу по конверсии долга в совместные проекты развития. К этому мы добавляем введение положений о приостановке выплат для стран, пострадавших от экстремальных климатических событий", - заявила Мелони.
Она уточнила, что конкретные механизмы реализации инициативы пока не раскрываются, так же как и перечень государств, которые смогут воспользоваться новой возможностью.