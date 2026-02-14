Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Мелони анонсировала механизм "климатической паузы" по долгам африканских стран

    • 14 февраля, 2026
    • 14:33
    Мелони анонсировала механизм климатической паузы по долгам африканских стран

    Италия предложила африканским государствам механизм временной приостановки выплат по долгам в случае экстремальных климатических потрясений.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам второго саммита "Италия–Африка" в Аддис-Абебе (Эфиопия).

    По словам главы правительства, одной из ключевых тем переговоров стал долговой вопрос.

    "Сегодня мы вновь сосредоточились на проблеме, имеющей центральное значение для Африки, - на долговой нагрузке. Мы запустили широкую инициативу по конверсии долга в совместные проекты развития. К этому мы добавляем введение положений о приостановке выплат для стран, пострадавших от экстремальных климатических событий", - заявила Мелони.

    Она уточнила, что конкретные механизмы реализации инициативы пока не раскрываются, так же как и перечень государств, которые смогут воспользоваться новой возможностью.

