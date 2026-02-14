Болгария будет представлена на WUF13 в Баку на высоком уровне
Внешняя политика
- 14 февраля, 2026
- 14:29
Болгария будет на высоком уровне представлена на Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане в мае этого года.
Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Илияной Йотовой в Мюнхене.
Напомним, форум WUF13 пройдет в Баку с 18 по 22 мая этого года.
