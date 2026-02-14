Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Болгария будет представлена на WUF13 в Баку на высоком уровне

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 14:29
    Болгария будет представлена на WUF13 в Баку на высоком уровне

    Болгария будет на высоком уровне представлена на Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане в мае этого года.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Илияной Йотовой в Мюнхене.

    Напомним, форум WUF13 пройдет в Баку с 18 по 22 мая этого года.

