Болгария будет представлена на WUF13 в Баку на высоком уровне

Болгария будет на высоком уровне представлена на Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане в мае этого года.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Илияной Йотовой в Мюнхене.

Напомним, форум WUF13 пройдет в Баку с 18 по 22 мая этого года.