Bolqarıstan Dünya Şəhərsalma Forumunda yüksək səviyyədə təmsil olunacaq
Xarici siyasət
- 14 fevral, 2026
- 14:00
Bolqarıstan bu ilin mayında Azərbaycanda keçiriləcək Dünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) yüksək səviyyədə təmsil olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Münxendə Prezident İlham Əliyevlə bolqarıstanlı həmkarı İliyana Yotova ilə görüşdə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, WUF13 forumu mayın 18-22-i tarixlərində keçiriləcək.
