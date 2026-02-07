Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşub
Region
- 07 fevral, 2026
- 13:00
Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşub.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Leninqrad vilayəti üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
"Eyni istiqamətdə hərəkət zamanı "Qlifada" və "Aeolian Forçun" gəmiləri toqquşub", - məlumatda qeyd olunub.
Toqquşma nəticəsində xəsarət alan olmayıb, ətraf mühitin çirklənməsi halı qeydə alınmayıb. Hadisə digər gəmilərin hərəkətinə təsir göstərmir.
Hər iki gəminin heyəti dəymiş ziyanı qiymətləndirir. Qiymətləndirmə başa çatdıqdan sonra gəmilər öz reyslərini davam etdirməyi planlaşdırır.
Son xəbərlər
13:32
Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcəkRegion
13:14
Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıbRegion
13:07
Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıbKomanda
13:02
Foto
Bakıda Avropa bilik yarışması keçirilirXarici siyasət
13:00
Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşubRegion
12:49
Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərci 3 dəfə azaldıbBiznes
12:47
"Teleqraf"ın 14 yaşı tamam olurMedia
12:46
Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
12:33