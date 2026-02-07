В Астаре из-за оползня частично разрушена дорога
Происшествия
- 07 февраля, 2026
- 12:44
В астаринском селе Ваго произошел оползень, приведший к разрушению бетонных дамб у реки и частичному разрушению ведущей в село дороги.
Как сообщает южное бюро Report, на место инцидента направлены представители соответствующих служб, ведутся работы по устранению последствий.
По словам главного инженера Астаранской службы мелиорации Фарида Юсифова, из-за эрозии почвы в реку смыло конструкции дамбы, построенной в 70-х годах, некоторым элементам сооружения нанесен серьезный ущерб.
Из-за сужения дороги на участке введены меры безопасности для движения транспорта.
