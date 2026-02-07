Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Астаре из-за оползня частично разрушена дорога

    Происшествия
    • 07 февраля, 2026
    • 12:44
    В Астаре из-за оползня частично разрушена дорога

    В астаринском селе Ваго произошел оползень, приведший к разрушению бетонных дамб у реки и частичному разрушению ведущей в село дороги.

    Как сообщает южное бюро Report, на место инцидента направлены представители соответствующих служб, ведутся работы по устранению последствий.

    По словам главного инженера Астаранской службы мелиорации Фарида Юсифова, из-за эрозии почвы в реку смыло конструкции дамбы, построенной в 70-х годах, некоторым элементам сооружения нанесен серьезный ущерб.

    Из-за сужения дороги на участке введены меры безопасности для движения транспорта.

    Астара оползень
    Фото
    Astarada torpaq sürüşməsi olub, ərazidəki çayın məcrası dəyişdirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    13:53

    Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоров

    В регионе
    13:40

    Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждаться

    В регионе
    13:37

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    13:36

    Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"

    Внешняя политика
    13:33

    В Баку прошел пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026 - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    13:27

    Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны США

    В регионе
    13:25

    Teleqraf отмечает 14-летие

    Медиа
    13:08

    В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снег

    Экология
    13:00

    Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    Лента новостей