На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человек

В результате взрыва на предприятии в провинции Шаньси на Севере Китая погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел рано утром в субботу на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн".

"Спасатели обнаружили тела пятерых рабочих, заблокированных под завалами", - сообщает агентство.

Ведется расследование причин взрыва.