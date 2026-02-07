На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человек
- 07 февраля, 2026
- 11:27
В результате взрыва на предприятии в провинции Шаньси на Севере Китая погибли пять человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Взрыв произошел рано утром в субботу на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн".
"Спасатели обнаружили тела пятерых рабочих, заблокированных под завалами", - сообщает агентство.
Ведется расследование причин взрыва.
