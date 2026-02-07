Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человек

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 11:27
    В результате взрыва на предприятии в провинции Шаньси на Севере Китая погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    Взрыв произошел рано утром в субботу на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн".

    "Спасатели обнаружили тела пятерых рабочих, заблокированных под завалами", - сообщает агентство.

    Ведется расследование причин взрыва.

    Китай взрыв жертвы биотехнологическое предприятие
    Çində biotexnologiya müəssisəsində partlayış olub, 5 nəfər ölüb
    Explosion at Chinese biotech facility kills five
    Лента новостей