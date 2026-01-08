Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву мирный план, согласованный с Украиной

    Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву мирный план, согласованный с Украиной

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, встреча прошла по завершении двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с представителями Украины и европейских стран. На встрече обсуждался возможный путь урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Источник сообщает, что Белый дом, согласовав большинство аспектов плана с Украиной, ожидает официального ответа от российского руководства.

    Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер передали Кириллу Дмитриеву проект мирного плана, согласованный с Украиной, для дальнейшей передачи президенту России Владимиру Путину, пишет Axios.

