    • 08 yanvar, 2026
    • 23:17
    Uitkoff Putinin xüsusi nümayəndəsinə Ukrayna ilə razılaşdırılmış sülh planını təqdim edib

    Rusiyanın xarici ölkələrlə investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi və Rusiya birbaşa investisiya fondunun rəhbəri Kirill Dmitriyev Parisdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff və Amerika liderinin kürəkəni, iş adamı Cared Kuşner ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı məlumat yayıb.

    Portalın mənbələrinə görə, görüş Uitkoffla Kuşnerin Ukrayna və Avropa ölkələrinin nümayəndələri ilə iki günlük danışıqlardan sonra baş tutub və Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli üçün mümkün yol müzakirə olunub.

    Qeyd olunub ki, Trampın planının demək olar ki, bütün aspektləri üzrə Ukrayna ilə razılığa gələn Ağ Ev, Rusiya rəhbərliyindən bu təklifə aydın cavab istəyir.

    Uitkoff və Kuşner Kirill Dmitriyevə Ukrayna ilə razılaşdırılmış sülh planının layihəsini təqdim ediblər ki, onu Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə təqdim etsinlər.

    Daha əvvəl Fransanın "Le Monde" qəzeti iddia edib ki, Dmitriyev yanvarın 7-də Parisdə olub və orada Ukraynaya yardım göstərmək üçün "könüllülər koalisiyası"nın iclası keçirilib.

    Nəşrin mənbələrinə istinadən verdiyi məlumata görə, Dmitriyev Yelisey Sarayı və ABŞ səfirliyinin yerləşdiyi küçədə görülüb.

    Qəzetin məlumatına görə, Yelisey Sarayı Dmitriyevin Uitkoff və Kuşnerlə "könüllülərin koalisiyası" müzakirələrindən bir gün sonra prezident sarayına səfər etdiyini təkzib edib. "Le Monde" qəzetinin məlumatına görə, Dmitriyev Yelisey Sarayının yanında yerləşən Amerika səfirliyində qəbul edilmiş ola bilər.

