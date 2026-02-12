İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb, Türkiyə çətin qrupa düşüb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 21:55
    UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb, Türkiyə çətin qrupa düşüb

    UEFA Millətlər Liqasının püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Belçikanın paytaxtı Brüsseldə təşkil olunan tədbirdə A, B, C və D liqalarında qrupların tərkibi müəyyənləşib.

    A Liqasının I qrupunda yer alan qardaş ölkə Türkiyə seçməsi Fransa, İtaliya və Belçika kimi güclü yığmalara rəqib olub.

    Millətlər Liqası

    A Liqası

    I qrup

    Fransa

    İtaliya

    Belçika

    Türkiyə

    II qrup

    Almaniya

    Niderland

    Serbiya

    Yunanıstan

    III qrup

    İspaniya

    Xorvatiya

    İngiltərə

    Çexiya

    IV qrup

    Portuqaliya

    Danimarka

    Norveç

    Uels

    B Liqası

    I qrup

    Şotlandiya

    İsveçrə

    Sloveniya

    Şimali Makedoniya

    II qrup

    Macarıstan

    Ukrayna

    Gürcüstan

    Şimali İrlandiya

    III qrup

    İsrail

    Avstriya

    İrlandiya

    Kosovo

    IV qrup

    Polşa

    Bosniya və Herseqovina

    Rumıniya

    İsveç

    C Liqası

    I qrup

    Albaniya

    Finlandiya

    Belarus

    San Marino

    II qrup

    Monteneqro

    Ermənistan

    Kipr

    Latviya/Cəbəllütariq cütünün qalibi

    III qrup

    Qazaxıstan

    Slovakiya

    Farer adaları

    Moldova

    IV qrup

    İslandiya

    Bolqarıstan

    Estoniya

    Lüksemburq/Malta cütünün qalibi

    D Liqası

    I qrup

    Latviya/Cəbəllütariq cütünün məğlubu

    Lüksemburq/Malta cütünün məğlubu

    Andorra

    II qrup

    Azərbaycan

    Lixtenşteyn

    Litva

    Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsümə sentyabrın 24-də start veriləcək. Qrupun son matçları noyabrda baş tutacaqsa, turnirin final mərhələsi 2027-ci ilin iyununda gerçəkləşəcək.

