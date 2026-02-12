UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb, Türkiyə çətin qrupa düşüb
- 12 fevral, 2026
- 21:55
UEFA Millətlər Liqasının püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Belçikanın paytaxtı Brüsseldə təşkil olunan tədbirdə A, B, C və D liqalarında qrupların tərkibi müəyyənləşib.
A Liqasının I qrupunda yer alan qardaş ölkə Türkiyə seçməsi Fransa, İtaliya və Belçika kimi güclü yığmalara rəqib olub.
Millətlər Liqası
A Liqası
I qrup
Fransa
İtaliya
Belçika
Türkiyə
II qrup
Almaniya
Niderland
Serbiya
Yunanıstan
III qrup
İspaniya
Xorvatiya
İngiltərə
Çexiya
IV qrup
Portuqaliya
Danimarka
Norveç
Uels
B Liqası
I qrup
Şotlandiya
İsveçrə
Sloveniya
Şimali Makedoniya
II qrup
Macarıstan
Ukrayna
Gürcüstan
Şimali İrlandiya
III qrup
İsrail
Avstriya
İrlandiya
Kosovo
IV qrup
Polşa
Bosniya və Herseqovina
Rumıniya
İsveç
C Liqası
I qrup
Albaniya
Finlandiya
Belarus
San Marino
II qrup
Monteneqro
Ermənistan
Kipr
Latviya/Cəbəllütariq cütünün qalibi
III qrup
Qazaxıstan
Slovakiya
Farer adaları
Moldova
IV qrup
İslandiya
Bolqarıstan
Estoniya
Lüksemburq/Malta cütünün qalibi
D Liqası
I qrup
Latviya/Cəbəllütariq cütünün məğlubu
Lüksemburq/Malta cütünün məğlubu
Andorra
II qrup
Azərbaycan
Lixtenşteyn
Litva
Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsümə sentyabrın 24-də start veriləcək. Qrupun son matçları noyabrda baş tutacaqsa, turnirin final mərhələsi 2027-ci ilin iyununda gerçəkləşəcək.