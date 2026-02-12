В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА

В Брюсселе состоялась церемония жеребьевки Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, по итогам мероприятия, определились команды, которые будут выступать в группах лиг A, B, C и D.

Ранее стало известно, что сборная Азербайджана сыграет во 2-й группе лиги D с Литвой и Лихтенштейном.

Ниже представлены результаты жеребьевки по лигам:

Лига A

I группа

Франция

Италия

Бельгия

Турция

II группа

Германия

Нидерланды

Сербия

Греция

III группа

Испания

Хорватия

Англия

Чехия

IV группа

Португалия

Дания

Норвегия

Уэльс

Лига B

I группа

Шотландия

Швейцария

Словения

Северная Македония

II группа

Венгрия

Украина

Грузия

Северная Ирландия

III группа

Израиль

Австрия

Ирландия

Косово

IV группа

Польша

Босния и Герцеговина

Румыния

Швеция

Лига C

I группа

Албания

Финляндия

Беларусь

Сан-Марино

II группа

Черногория

Армения

Кипр

Победитель пары Латвия/Гибралтар

III группа

Казахстан

Словакия

Фарерские острова

Молдова

IV группа

Исландия

Болгария

Эстония

Победитель пары Люксембург/Мальта

Лига D

I группа

Проигравший пары Латвия/Гибралтар

Проигравший пары Люксембург/Мальта

Андорра

II группа

Азербайджан

Лихтенштейн

Литва