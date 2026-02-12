В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Брюсселе состоялась церемония жеребьевки Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, по итогам мероприятия, определились команды, которые будут выступать в группах лиг A, B, C и D.

    Ранее стало известно, что сборная Азербайджана сыграет во 2-й группе лиги D с Литвой и Лихтенштейном.

    Ниже представлены результаты жеребьевки по лигам:

    Лига A

    I группа

    Франция

    Италия

    Бельгия

    Турция

    II группа

    Германия

    Нидерланды

    Сербия

    Греция

    III группа

    Испания

    Хорватия

    Англия

    Чехия

    IV группа

    Португалия

    Дания

    Норвегия

    Уэльс

    Лига B

    I группа

    Шотландия

    Швейцария

    Словения

    Северная Македония

    II группа

    Венгрия

    Украина

    Грузия

    Северная Ирландия

    III группа

    Израиль

    Австрия

    Ирландия

    Косово

    IV группа

    Польша

    Босния и Герцеговина

    Румыния

    Швеция

    Лига C

    I группа

    Албания

    Финляндия

    Беларусь

    Сан-Марино

    II группа

    Черногория

    Армения

    Кипр

    Победитель пары Латвия/Гибралтар

    III группа

    Казахстан

    Словакия

    Фарерские острова

    Молдова

    IV группа

    Исландия

    Болгария

    Эстония

    Победитель пары Люксембург/Мальта

    Лига D

    I группа

    Проигравший пары Латвия/Гибралтар

    Проигравший пары Люксембург/Мальта

    Андорра

    II группа

    Азербайджан

    Лихтенштейн

    Литва

    Лента новостей