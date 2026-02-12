В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА
- 12 февраля, 2026
- 22:08
В Брюсселе состоялась церемония жеребьевки Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, по итогам мероприятия, определились команды, которые будут выступать в группах лиг A, B, C и D.
Ранее стало известно, что сборная Азербайджана сыграет во 2-й группе лиги D с Литвой и Лихтенштейном.
Ниже представлены результаты жеребьевки по лигам:
Лига A
I группа
Франция
Италия
Бельгия
Турция
II группа
Германия
Нидерланды
Сербия
Греция
III группа
Испания
Хорватия
Англия
Чехия
IV группа
Португалия
Дания
Норвегия
Уэльс
Лига B
I группа
Шотландия
Швейцария
Словения
Северная Македония
II группа
Венгрия
Украина
Грузия
Северная Ирландия
III группа
Израиль
Австрия
Ирландия
Косово
IV группа
Польша
Босния и Герцеговина
Румыния
Швеция
Лига C
I группа
Албания
Финляндия
Беларусь
Сан-Марино
II группа
Черногория
Армения
Кипр
Победитель пары Латвия/Гибралтар
III группа
Казахстан
Словакия
Фарерские острова
Молдова
IV группа
Исландия
Болгария
Эстония
Победитель пары Люксембург/Мальта
Лига D
I группа
Проигравший пары Латвия/Гибралтар
Проигравший пары Люксембург/Мальта
Андорра
II группа
Азербайджан
Лихтенштейн
Литва