Определилась дата перенесенного матча "Нефтчи" - "Карабах"

Определилась дата ранее перенесенного матча 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом"

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги (PFL), встреча пройдет 30 апреля на Palms Sports Arena, старт запланирован на 20:00.

Напомним, что "Карабах" обратился в PFL для переноса игры из-за матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла".

Первая встреча прошла 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и завершилась со счетом со счетом 1:6. Англичане спустя неделю одержали победу и во второй игре (3:2), которая прошла на "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле.