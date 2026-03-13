    Определилась дата перенесенного матча Нефтчи - Карабах

    Определилась дата ранее перенесенного матча 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом"

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги (PFL), встреча пройдет 30 апреля на Palms Sports Arena, старт запланирован на 20:00.

    Напомним, что "Карабах" обратился в PFL для переноса игры из-за матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла".

    Первая встреча прошла 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и завершилась со счетом со счетом 1:6. Англичане спустя неделю одержали победу и во второй игре (3:2), которая прошла на "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле.

    Premyer Liqa: XXI turdan təxirə salınan "Neftçi" - "Qarabağ" matçı aprelin 30-da keçiriləcək
    Neftchi and Qarabag set to play postponed fixture on April 30
