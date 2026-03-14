Азербайджан организовал в ООН мероприятие на тему прав женщин

В штаб-квартире ООН в рамках 70-й сессии Комиссии по положению женщин состоялось мероприятие высокого уровня на тему "Расширение прав и возможностей женщин в странах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)".

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано постоянным представительством Азербайджана при ООН и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей при поддержке Секретариата СВМДА.

Целью стало обсуждение вопросов расширения полномочий женщин в регионе СВМДА, их участия в процессах принятия решений и формирования более системных и устойчивых механизмов сотрудничества между государствами в этой сфере.

Выступившая в ходе панельной дискуссии председатель Госкомитета Бахар Мурадова заявила, что активное участие женщин в политической, экономической и социальной жизни - это не только вопрос гендерного равенства, но и вопрос развития и безопасности. По ее словам, защита прав девочек на образование, предотвращение ранних браков, повышение правовой осведомленности женщин и расширение их доступа к экономическим возможностям являются основными приоритетами.

На панели также выступили заместитель Генерального секретаря СВМДА Чжан Лин, депутат Великого национального собрания Турции Чигдем Эрдоган, постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева и руководитель Отдела мира и безопасности "ООН-женщины" Пяйви Каннисто.

Выступившие выразили благодарность Азербайджану за организацию столь важной дискуссионной платформы по теме расширения прав и возможностей женщин и подчеркнули, что эта инициатива внесет вклад в расширение сотрудничества в пространстве СВМДА и участия женщин в процессах принятия решений.