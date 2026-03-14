    Внешняя политика
    • 14 марта, 2026
    • 00:22
    Азербайджан организовал в ООН мероприятие на тему прав женщин

    В штаб-квартире ООН в рамках 70-й сессии Комиссии по положению женщин состоялось мероприятие высокого уровня на тему "Расширение прав и возможностей женщин в странах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)".

    Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано постоянным представительством Азербайджана при ООН и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей при поддержке Секретариата СВМДА.

    Целью стало обсуждение вопросов расширения полномочий женщин в регионе СВМДА, их участия в процессах принятия решений и формирования более системных и устойчивых механизмов сотрудничества между государствами в этой сфере.

    Выступившая в ходе панельной дискуссии председатель Госкомитета Бахар Мурадова заявила, что активное участие женщин в политической, экономической и социальной жизни - это не только вопрос гендерного равенства, но и вопрос развития и безопасности. По ее словам, защита прав девочек на образование, предотвращение ранних браков, повышение правовой осведомленности женщин и расширение их доступа к экономическим возможностям являются основными приоритетами.

    На панели также выступили заместитель Генерального секретаря СВМДА Чжан Лин, депутат Великого национального собрания Турции Чигдем Эрдоган, постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева и руководитель Отдела мира и безопасности "ООН-женщины" Пяйви Каннисто.

    Выступившие выразили благодарность Азербайджану за организацию столь важной дискуссионной платформы по теме расширения прав и возможностей женщин и подчеркнули, что эта инициатива внесет вклад в расширение сотрудничества в пространстве СВМДА и участия женщин в процессах принятия решений.

    постоянное представительство Азербайджана при ООН Бахар Мурадова Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей
    Azərbaycanın ev sahibliyi ilə BMT-də qadınların hüquqlarına dair tədbir keçirilib
    Замгенсека СВМДА поблагодарила Азербайджан за учреждение Женского совета

    На чемпионате Азербайджана по борьбе определились победители в семи категориях

    Азербайджан организовал в ООН мероприятие на тему прав женщин

    КСИР начал новую волну атаки в рамках операции "Правдивое обещание-4"

    Анаклаудия Россбах посетила Бакинский Олимпийский стадион, где пройдет WUF13

    В Иране заявили о повреждении свыше 9,6 тыс. гражданских объектов

    Определилась дата перенесенного матча "Нефтчи" - "Карабах"

    ВВС Израиля атаковали Тегеран

    Арагчи поблагодарил Турцию за солидарность

