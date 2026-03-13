В Иране заявили о повреждении свыше 9,6 тыс. гражданских объектов

По меньшей мере 9 669 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 7 943 жилых здания, получили повреждения на территории Ирана в результате военной операции, проводимой США и Израилем.

Как передает Report, об этом заявила иранский вице-президент Захра Бехрузазар.

"В ходе недавних атак ущерб был нанесен 9 669 гражданским объектам, среди которых 7 943 жилых дома и 1 617 объектов коммерческого назначения. Повреждения получили 32 медицинских учреждения, 65 образовательных организаций и 13 центров Красного Полумесяца", - цитирует ее слова пресс-служба иранского правительства.

Бехрузазар добавила, что в результате ударов погибли 11 медиков, пострадали десятки работников спасательных служб.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.