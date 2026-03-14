    КСИР начал новую волну атаки в рамках операции "Правдивое обещание-4"

    • 14 марта, 2026
    Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале 46-й волны операции "Правдивое обещание - 4".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ISNA.

    Согласно информации, в ходе ударов по базам Израиля и США в регионе были использованы баллистические ракеты "Хорремшехр", "Хейбар", "Эмад" и "Кадр".

    Ранее об ударах по Тегерану отчитались в Армии обороны Израиля.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

