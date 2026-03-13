    SEPAH "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının növbəti dalğasını başladıb

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 23:07
    SEPAH Gerçək vəd - 4 əməliyyatının növbəti dalğasını başladıb

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 46-cı dalğasının başladığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İsrail və ABŞ-nin bölgədəki bazalarına hücumda "Xürrəmşəhr", "Xeybərşikən", "İmad" və "Qədr" raketlərindən istifadə olunub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatına başladığını açıqlayıb.

