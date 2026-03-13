SEPAH "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının növbəti dalğasını başladıb
Region
- 13 mart, 2026
- 23:07
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 46-cı dalğasının başladığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İsrail və ABŞ-nin bölgədəki bazalarına hücumda "Xürrəmşəhr", "Xeybərşikən", "İmad" və "Qədr" raketlərindən istifadə olunub.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatına başladığını açıqlayıb.
23:45
İsrail HHQ Tehrana hücum edibRegion
23:44
Foto
Azərbaycanın ev sahibliyi ilə BMT-də qadınların hüquqlarına dair tədbir keçirilibXarici siyasət
23:22
Anaklaudiya Rossbax WUF13-ün keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionunda olubİnfrastruktur
23:07
SEPAH "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının növbəti dalğasını başladıbRegion
22:59
Zelenski Parisdə Pəhləvi ilə görüşübDigər ölkələr
22:53
Premyer Liqa: XXI turdan təxirə salınan "Neftçi" - "Qarabağ" matçı aprelin 30-da keçiriləcəkFutbol
22:41
ABŞ Yaxın Şərqə Ukrayna istehsalı olan dron əleyhinə vasitələr göndəribDigər ölkələr
22:26
Premyer Liqa: "Şamaxı" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edibFutbol
22:25