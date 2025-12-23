Президент Ирана представил парламенту проект бюджета

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 23 декабря представил парламенту проект бюджета на следующий финансовый год.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, после деноминации национальной валюты Иран впервые представил проект бюджета на основе нового риала.

В случае утверждения этого решения ожидается прекращение использования чрезмерно больших чисел и сложных расчетов в финансовых документах.

Проект бюджета на следующий год подготовлен в соответствии с новой денежной единицей, все статьи доходов и расходов, ассигнования для государственных учреждений и основные бюджетные таблицы представлены законодательному органу в обновленном цифровом формате.

В случае утверждения парламентариями предложенного правительством проекта бюджета, закон будет направлен в Конституционный Совет для ратификации перед вступлением в силу.