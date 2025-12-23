Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Президент Ирана представил парламенту проект бюджета

    В регионе
    • 23 декабря, 2025
    • 22:08
    Президент Ирана представил парламенту проект бюджета

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан 23 декабря представил парламенту проект бюджета на следующий финансовый год.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, после деноминации национальной валюты Иран впервые представил проект бюджета на основе нового риала.

    В случае утверждения этого решения ожидается прекращение использования чрезмерно больших чисел и сложных расчетов в финансовых документах.

    Проект бюджета на следующий год подготовлен в соответствии с новой денежной единицей, все статьи доходов и расходов, ассигнования для государственных учреждений и основные бюджетные таблицы представлены законодательному органу в обновленном цифровом формате.

    В случае утверждения парламентариями предложенного правительством проекта бюджета, закон будет направлен в Конституционный Совет для ратификации перед вступлением в силу.

    Иран Масуд Пезешкиан проект бюджета риал
    Pezeşkian büdcə layihəsini parlamentə təqdim edib

    Последние новости

    22:34

    В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человек

    Другие страны
    22:26

    СМИ: Массовые атаки дронов помогут побеждать в войнах

    Другие страны
    22:08

    Президент Ирана представил парламенту проект бюджета

    В регионе
    21:51

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    21:39

    Иранский генерал: В июне задержано 2 тысячи шпионов

    В регионе
    21:27
    Фото

    Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в Баку

    В регионе
    21:19

    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    Другие страны
    21:04

    Турция создает командование своих ВВС в Сомали

    Другие страны
    21:04

    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    Лента новостей