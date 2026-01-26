Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU
- 26 января, 2026
- 17:39
Венгрия подаст иск в Суд Европейского союза сразу после официальной публикации решения по плану REPowerEU, предусматривающего полный отказ от российского газа.
Как передает Report, об этом написал в соцсети Х глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Венгрия подаст иск в Суд ЕС сразу после официальной публикации решения по REPowerEU. Мы используем все правовые средства, чтобы добиться его отмены. План REPowerEU основан на юридической уловке - санкционная мера преподносится как решение в сфере торговой политики, чтобы избежать требования единогласия. Это полностью противоречит собственным правилам ЕС", - написал он.
Сийярто также подчеркнул, что в соответствии с правилами ЕС формирование энергетического баланса является национальным вопросом каждого государства-члена.
"Запрет на закупку нефти и газа из России противоречит национальным интересам Венгрии и приведет к существенному росту стоимости энергии для венгерских семей", - подытожил глава МИД.
Отметим, что сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).