Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 17:39
    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Венгрия подаст иск в Суд Европейского союза сразу после официальной публикации решения по плану REPowerEU, предусматривающего полный отказ от российского газа.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    "Венгрия подаст иск в Суд ЕС сразу после официальной публикации решения по REPowerEU. Мы используем все правовые средства, чтобы добиться его отмены. План REPowerEU основан на юридической уловке - санкционная мера преподносится как решение в сфере торговой политики, чтобы избежать требования единогласия. Это полностью противоречит собственным правилам ЕС", - написал он.

    Сийярто также подчеркнул, что в соответствии с правилами ЕС формирование энергетического баланса является национальным вопросом каждого государства-члена.

    "Запрет на закупку нефти и газа из России противоречит национальным интересам Венгрии и приведет к существенному росту стоимости энергии для венгерских семей", - подытожил глава МИД.

    Отметим, что сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).

    Венгрия суд Европейский союз REPowerEU Петер Сийярто российский газ

    Последние новости

    17:56

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    17:55

    В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

    Внутренняя политика
    17:51
    Фото

    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Внешняя политика
    17:50

    Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

    Внешняя политика
    17:44

    Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:41

    AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров

    Инфраструктура
    17:39

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    17:38

    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    АПК
    17:35

    В Костанайской области Казахстана с начала 2026 года выявили 60 киберпреступлений

    В регионе
    Лента новостей