Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Азербайджан экстрадировал разыскиваемых лиц в Молдову и Китай

    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 18:13
    Азербайджан экстрадировал разыскиваемых лиц в Молдову и Китай

    Азербайджан передал властям Молдовы и Китая двух мужчин, находившихся в международном розыске.

    Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.

    Оба разыскиваемых были арестованы в Азербайджане в 2025 году - это гражданин Узбекистана Фируз Рустамов, разыскиваемый Молдовой по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, и гражданин Китая Сюй Пэнчэн, обвиняемый в своей стране в незаконной предпринимательской деятельности.

    По запросам компетентных органов двух стран материалы были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В соответствии с международными договорами об экстрадиции указанные лица под конвоем Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана были переданы Молдове и Китаю.

    Азербайджан экстрадиция Молдова Китай
    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan şəxsləri Moldova və Çinə təhvil verib

    Последние новости

    19:33

    В Баку пройдет II образовательная выставка университетов Узбекистана

    Наука и образование
    19:30
    Фото

    В горных реках Шеки проводятся противоселевые работы

    Инфраструктура
    19:25

    В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и Украины

    Другие страны
    19:12

    Словакия выступила против решения ЕС об отказе от российского газа

    Другие страны
    18:52
    Фото

    Гидеон Саар посетил Милли Меджлис Азербайджана

    Внешняя политика
    18:50

    Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

    Другие страны
    18:42

    В Азербайджане пользователь TikTok арестован за оскорбления в прямом эфире

    Происшествия
    18:34

    Трамп отправляет "царя границ" Хомана в Миннесоту

    Другие страны
    18:32

    Делегации США и Армении обсудили реализацию проекта TRIPP

    Внешняя политика
    Лента новостей