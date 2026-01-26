Азербайджан экстрадировал разыскиваемых лиц в Молдову и Китай

Азербайджан передал властям Молдовы и Китая двух мужчин, находившихся в международном розыске.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.

Оба разыскиваемых были арестованы в Азербайджане в 2025 году - это гражданин Узбекистана Фируз Рустамов, разыскиваемый Молдовой по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, и гражданин Китая Сюй Пэнчэн, обвиняемый в своей стране в незаконной предпринимательской деятельности.

По запросам компетентных органов двух стран материалы были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В соответствии с международными договорами об экстрадиции указанные лица под конвоем Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана были переданы Молдове и Китаю.