Азербайджан экстрадировал разыскиваемых лиц в Молдову и Китай
Происшествия
- 26 января, 2026
- 18:13
Азербайджан передал властям Молдовы и Китая двух мужчин, находившихся в международном розыске.
Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.
Оба разыскиваемых были арестованы в Азербайджане в 2025 году - это гражданин Узбекистана Фируз Рустамов, разыскиваемый Молдовой по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, и гражданин Китая Сюй Пэнчэн, обвиняемый в своей стране в незаконной предпринимательской деятельности.
По запросам компетентных органов двух стран материалы были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В соответствии с международными договорами об экстрадиции указанные лица под конвоем Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана были переданы Молдове и Китаю.
Последние новости
19:33
В Баку пройдет II образовательная выставка университетов УзбекистанаНаука и образование
19:30
Фото
В горных реках Шеки проводятся противоселевые работыИнфраструктура
19:25
В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и УкраиныДругие страны
19:12
Словакия выступила против решения ЕС об отказе от российского газаДругие страны
18:52
Фото
Гидеон Саар посетил Милли Меджлис АзербайджанаВнешняя политика
18:50
Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговлеДругие страны
18:42
В Азербайджане пользователь TikTok арестован за оскорбления в прямом эфиреПроисшествия
18:34
Трамп отправляет "царя границ" Хомана в МиннесотуДругие страны
18:32