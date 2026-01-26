CNN: В США в зоне снежной бури погибли семь человек

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 01:29
    По меньшей мере семь человек погибли в американских штатах, на которые обрушилась снежная буря.

    Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

    По ее сведениям, случаи гибели людей из-за вызванных снежной бурей погодных условий зафиксированы в штатах Техас, Миссури и Канзас. Власти призывают местных жителей оставаться в помещениях.

    Всего режим чрезвычайного положения объявлен в 23 штатах, как указывает телеканал NBC News, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло 185 млн жителей США, более одного миллиона потребителей электроэнергии остались без света. 25 января в стране были отменены более 10 тыс. авиарейсов.

