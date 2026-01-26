CNN: В США в зоне снежной бури погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли в американских штатах, на которые обрушилась снежная буря.
Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.
По ее сведениям, случаи гибели людей из-за вызванных снежной бурей погодных условий зафиксированы в штатах Техас, Миссури и Канзас. Власти призывают местных жителей оставаться в помещениях.
Всего режим чрезвычайного положения объявлен в 23 штатах, как указывает телеканал NBC News, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло 185 млн жителей США, более одного миллиона потребителей электроэнергии остались без света. 25 января в стране были отменены более 10 тыс. авиарейсов.
