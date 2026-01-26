ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложника
Другие страны
- 26 января, 2026
- 18:07
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что доставила из сектора Газа останки последнего израильского заложника.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
После завершения процесса идентификации, проведенного Национальным институтом судебной медицины совместно с полицией Израиля и Военным раввинатом, было подтверждено, что это останки старшего сержанта Рана Гвили.
Согласно информации, в секторе Газа больше не осталось живых или останков израильских заложников.
