    ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложника

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 18:07
    ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложника

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что доставила из сектора Газа останки последнего израильского заложника.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    После завершения процесса идентификации, проведенного Национальным институтом судебной медицины совместно с полицией Израиля и Военным раввинатом, было подтверждено, что это останки старшего сержанта Рана Гвили.

    Согласно информации, в секторе Газа больше не осталось живых или останков израильских заложников.

