    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 17:51
    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан в рамках 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) встретился с президентом Международного конгресса парламентариев (МКП), бывшим вице-спикером Иордании Абдель Рахимом Альмааиа.

    Как сообщили Report в ТЮРКПА, стороны провели обмен мнениями по вопросам реализации Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании, подписанного в 2023 году.

    Отмечалось, что расширение возможностей будущего сотрудничества может развиваться при активном участии парламентариев стран-членов ТЮРКПА, в частности говорилось о более активном участии представителей парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции в рамках МКП.

    Стороны провели широкие обсуждения по указанным вопросам и достигли соглашения о направлении Международным конгрессом парламентариев в Секретариат ТЮРКПА официального письма о конкретных механизмах будущего сотрудничества, а Секретариат ТЮРКПА в свою очередь обратится к парламентам-членам для согласования возможностей взаимного сотрудничества в различных сферах.

    TÜRKPA ilə Beynəlxalq Parlamentarilər Konqresinin əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

