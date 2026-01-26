Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 17:50
Город Аркадаг Туркменистана присоединился к декларации о намерениях по созданию климатического форума "Умные города" в рамках программы SPECA, принятой на полях COP29.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Туркменистане в соцсети Х.
"23 января 2026 года в Ашхабаде город Аркадаг Туркменистана присоединился к декларации о намерениях по созданию климатического форума "Умные города" SPECA, принятой в рамках COP29", - говорится в сообщении.
Последние новости
18:07
ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложникаДругие страны
17:56
ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млнВ регионе
17:55
В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентствеВнутренняя политика
17:51
Фото
Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариевВнешняя политика
17:50
Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECAВнешняя политика
17:44
Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
17:41
AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километровИнфраструктура
17:39
Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEUДругие страны
17:38