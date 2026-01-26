Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Город Аркадаг Туркменистана присоединился к декларации о намерениях по созданию климатического форума "Умные города" в рамках программы SPECA, принятой на полях COP29.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Туркменистане в соцсети Х.

    "23 января 2026 года в Ашхабаде город Аркадаг Туркменистана присоединился к декларации о намерениях по созданию климатического форума "Умные города" SPECA, принятой в рамках COP29", - говорится в сообщении.

