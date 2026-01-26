Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 17:56
    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    Программа развития ООН (ПРООН) в Армении запускает новую программу сотрудничества на 2026-2030 годы с общим бюджетом в $100 млн.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на постоянного представителя ПРООН в Армении Натии Нацвлишвили.

    По ее словам, новая программа была разработана после консультаций с правительством Армении.

    "ПРООН запускает в Армении новую программу на 2026-2030 годы с общим бюджетом в $100 млн. Она охватывает социально-экономическое развитие, демократическое управление, экономический рост, борьбу с изменением климата, гендерное равенство и инновации", - зсказала она.

    ПРООН Армения программа сотрудничества Натия Нацвлишвили

    Последние новости

    18:07

    ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложника

    Другие страны
    17:56

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    17:55

    В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

    Внутренняя политика
    17:51
    Фото

    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Внешняя политика
    17:50

    Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

    Внешняя политика
    17:44

    Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:41

    AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров

    Инфраструктура
    17:39

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    17:38

    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    АПК
    Лента новостей