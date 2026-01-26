ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

Программа развития ООН (ПРООН) в Армении запускает новую программу сотрудничества на 2026-2030 годы с общим бюджетом в $100 млн.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на постоянного представителя ПРООН в Армении Натии Нацвлишвили.

По ее словам, новая программа была разработана после консультаций с правительством Армении.

"ПРООН запускает в Армении новую программу на 2026-2030 годы с общим бюджетом в $100 млн. Она охватывает социально-экономическое развитие, демократическое управление, экономический рост, борьбу с изменением климата, гендерное равенство и инновации", - зсказала она.