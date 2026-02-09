МЧС обратилось к населению в связи с резким ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По информации Национальной службы гидрометеорологии, 10-11 февраля в стране ожидается неустойчивая погода с сильным ветром, частыми осадками, снегом и резким понижением температуры.

Министерство призвало население строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

"В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, а также под высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В холодную погоду значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов, поэтому следует уделять повышенное внимание правилам пожарной безопасности. Нельзя использовать неисправные, не соответствующие стандартам или изготовленные кустарным способом отопительные приборы, перегружать электросеть или оставлять без присмотра исправные отопительные приборы", - говорится в обращении.

Гражданам, особенно проживающим или временно находящимся в горных районах, рекомендуется по возможности воздержаться от выхода из дома в морозную погоду. В случае необходимости следует заранее информировать родственников о маршруте передвижения, убедиться в надлежащей подготовке автомобиля к зимним условиям и наличии достаточного запаса топлива.

В ведомстве призвали граждан избегать мест, где есть риск схода лавин, особенно крутых склонов.