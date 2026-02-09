Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Тахир Будагов назначен главой ИВ Насиминского района

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 16:56
    Тахир Ягуб оглу Будагов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Ранее глава государства подписал распоряжение об освобождении Тахира Будагова от должности председателя Государственного комитета по статистике, который он возглавлял с августа 2015 года.

    Tahir Budaqov Nəsimi Rayon icra başçısı təyin edilib
