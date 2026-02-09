Тахир Будагов назначен главой ИВ Насиминского района
Внутренняя политика
- 09 февраля, 2026
- 16:56
Тахир Ягуб оглу Будагов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ранее глава государства подписал распоряжение об освобождении Тахира Будагова от должности председателя Государственного комитета по статистике, который он возглавлял с августа 2015 года.
Последние новости
17:58
Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщикаФинансы
17:58
В Баку обсудили роль Среднего коридора в региональной связности и торговле Европа–АзияИнфраструктура
17:56
Фото
Азербайджан демонстрирует военную продукцию на международной выставке в Эр-РиядеАрмия
17:51
Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФФинансы
17:47
Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развитияДругие страны
17:41
Трех человек задержали за ложные угрозы устроить теракт в Москва-СитиВ регионе
17:37
Представители НПО Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту СШАВнешняя политика
17:32
Фото
На Зимней Олимпиаде предотвращена провокация армянских фигуристовИндивидуальные
17:27