Tahir Budaqov Nəsimi Rayon icra başçısı təyin edilib
Daxili siyasət
- 09 fevral, 2026
- 16:51
Tahir Yaqub oğlu Budaqov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının bundan əvvəl imzaladığı sənədə əsasən, Tahir Budaqov Dövlət Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib.
