    Tahir Budaqov Nəsimi Rayon icra başçısı təyin edilib

    Daxili siyasət
    09 fevral, 2026
    16:51
    Tahir Budaqov Nəsimi Rayon icra başçısı təyin edilib
    Tahir Budaqov

    Tahir Yaqub oğlu Budaqov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Dövlət başçısının bundan əvvəl imzaladığı sənədə əsasən, Tahir Budaqov Dövlət Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib.

    Тахир Будагов назначен главой ИВ Насиминского района

