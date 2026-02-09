Астана и Таллин обсудили возможности грузоперевозок через Эстонию в рамках ТМТМ

Глава АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) Талгат Алдыбергенов и генеральный директор ГАО "Eesti Raudtee" (Эстонская железная дорога) Кайдо Циммерманн обсудили перспективы сотрудничества и использование Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) для грузоперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на КТЖ, стороны рассмотрели текущее состояние и стратегические перспективы двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, а также позитивную динамику объемов железнодорожных перевозок между Казахстаном и Эстонией. Основной акцент сделан на интеграции транспортных сетей для оптимизации грузопотоков между Центральной Азией и Европой.

Отмечалось, что в 2025 году объемы грузоперевозок выросли в 2,1 раза и составили 382,4 тыс. тонн, из которых экспорт составил 313,7 тыс. тонн (+2,6 раза), а импорт – 29,7 тыс. тонн (+30,2%).

"Стороны отметили значимость использования потенциала перевозок через Эстонию в рамках ТМТМ. Это направление становится важным для диверсификации экспортных путей на европейские рынки", - говорится в информации.

В ходе встречи также отмечалась роль портовой инфраструктуры. Стороны отметили, что активное вовлечение эстонских портов в логистические цепочки позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок.

Также подчеркивалось, что совместная работа по созданию эффективных транзитных схем обеспечит выгодные условия для казахстанских экспортеров и международных транзитных компаний.

"Участие эстонских портов и интеграция их мощностей в наши транспортные коридоры способны обеспечить дополнительный рост грузопотока и повысить конкурентоспособность логистических решений для всех участников рынка", - отмечено в ходе встречи.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства и детальной проработке новых технологических решений для ускорения доставки грузов.