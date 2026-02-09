İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 17:07
    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    "Qazaxıstan Dəmir Yolları" SC-nin rəhbəri Talqat Aldıbergenov və "Eesti Raudtee" SC-nin (Estoniya Dəmir Yolu) baş direktoru Kaydo Zimmermann əməkdaşlıq perspektivlərini və Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) çərçivəsində daşımaların potensialından istifadəni müzakirə ediblər.

    "Report" "Qazaxıstan Dəmir Yolları" SC-yə istinadən xəbər verir ki, tərəflər nəqliyyat-logistika sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyətini və strateji perspektivlərini, həmçinin Qazaxıstan və Estoniya arasında dəmir yolu daşımalarının həcminin müsbət dinamikasını nəzərdən keçiriblər. Əsas diqqət Mərkəzi Asiya və Avropa arasında yük axınlarının optimallaşdırılması üçün nəqliyyat şəbəkələrinin inteqrasiyasına yönəldilib.

    Qeyd edilib ki, 2025-ci ildə yükdaşımaların həcmi 2,1 dəfə artaraq 382,4 min ton təşkil edib, bunun 313,7 min tonu (+2,6 dəfə) ixracın, 29,7 min tonu (+30,2 %) idxalın payına düşüb.

    "Tərəflər TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialından istifadənin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Bu istiqamət Avropa bazarlarına ixrac yollarının şaxələndirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir", - məlumatda deyilir.

    Görüş zamanı liman infrastrukturunun rolu qeyd edilib: Estoniya limanlarının logistik zəncirlərə fəal şəkildə cəlb edilməsi yükdaşıma həcmlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək.

    Tərəflər vurğulayıblar ki, səmərəli tranzit sxemlərinin yaradılması üzrə birgə iş Qazaxıstan ixracatçıları və beynəlxalq tranzit şirkətləri üçün əlverişli şəraiti təmin edəcək.

    Danışıqların yekunu üzrə hər iki ölkənin nümayəndələri tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə və yüklərin çatdırılmasının sürətləndirilməsi üçün yeni texnoloji həllərin hərtərəfli işlənib hazırlanmasına hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.

    Qazaxıstan Estoniya Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu
    Астана и Таллин обсудили возможности грузоперевозок через Эстонию в рамках ТМТМ

    Son xəbərlər

    17:42

    İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürüb

    Region
    17:30

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    17:29

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:20

    Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    17:19
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirir

    Hərbi
    17:13
    Foto

    "Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıb

    İKT
    17:07

    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    17:07

    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti