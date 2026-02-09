Кабмин Азербайджана изменил правила регистрации прав на недвижимость

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Процедурные правила приема, проверки и выдачи документов для госрегистрации прав на недвижимое имущество" от 5 октября 2015 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, если представленные для государственной регистрации прав документы не соответствуют данным о категории земель, содержащимся в государственном земельном кадастре, должностные лица регистрационного органа обязаны в течение 15 рабочих дней провести проверку путем анализа землеустроительных документов.

По результатам проверки, в случае подтверждения достоверности сведений, права на имущество подлежат государственной регистрации, а в государственный земельный кадастр вносятся соответствующие изменения.