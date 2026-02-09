Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 09 февраля, 2026
    • 16:45
    Кабмин Азербайджана изменил правила регистрации прав на недвижимость

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Процедурные правила приема, проверки и выдачи документов для госрегистрации прав на недвижимое имущество" от 5 октября 2015 года.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению, если представленные для государственной регистрации прав документы не соответствуют данным о категории земель, содержащимся в государственном земельном кадастре, должностные лица регистрационного органа обязаны в течение 15 рабочих дней провести проверку путем анализа землеустроительных документов.

    По результатам проверки, в случае подтверждения достоверности сведений, права на имущество подлежат государственной регистрации, а в государственный земельный кадастр вносятся соответствующие изменения.

