    Гусарской городской детской школе искусств присвоено имя Эльзы Ибрагимовой

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 16:58
    Гусарской городской детской школе искусств присвоено имя Эльзы Ибрагимовой

    Гусарская городская детская школа искусств названа именем народной артистки Азербайджана Эльзы Ибрагимовой.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Министерство культуры и Исполнительная власть Гусарского района должны решить вопросы, вытекающие из данного постановления.

    Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilib
    Лента новостей