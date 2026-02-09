Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilib
Daxili siyasət
- 09 fevral, 2026
- 16:10
Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Azərbaycanın Xalq artisti Elza İbrahimovanın adı verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov Qərar imzalayıb.
Mədəniyyət Nazirliyi və Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etməlidirlər.
