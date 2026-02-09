Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Госпредприятия в Азербайджане начнут выплачивать дивиденды из прибыли с 2027 года

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 16:48
    Госпредприятия в Азербайджане начнут выплачивать дивиденды из прибыли с 2027 года

    В Азербайджане прогнозирование выплат государственными предприятиями не менее 30% чистой прибыли в государственный бюджет в качестве дивидендов начнется с текущего года, а ее реализация - с 2027 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Напомним, что президент Ильхам Алиев 29 декабря прошлого года утвердил Правила о распределении чистой прибыли и общих параметрах дивидендной политики юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, а также юридических лиц публичного права. Правила регулируют распределение чистой прибыли юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, а также юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, общие принципы дивидендной политики, а также правовые и организационные вопросы, связанные с механизмами контроля над распределением чистой прибыли, в том числе выплатой дивидендов в госбюджет.

    Правила не распространяются на государственные предприятия, акции которых включены в листинг ведущих бирж за пределами страны.

    Лента новостей