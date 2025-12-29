Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли

Государственные предприятия в Азербайджане будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли в виде дивидендов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это следует из подписанного сегодня президентом Ильхамом Алиевым указа об утверждении "Правил мониторинга исполнения годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов, а также смет доходов и расходов, и анализа показателей исполнения юридических лиц, находящихся в государственной собственности, и юридических лиц, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, и публично-правовых лиц" и "Правил распределения чистой прибыли и общих параметров дивидендной политики юридических лиц, находящихся в государственной собственности, и юридических лиц, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, и публично-правовых лиц".

Правила, утвержденные с целью обеспечения исполнения Указа от 25 августа 2025 года "О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами", направлены на эффективное управление государственными финансами, повышение прозрачности в бюджетном планировании и деятельности государственных предприятий, совершенствование учета и отчетности в госпредприятиях, заблаговременное определение возможных обязательств перед госбюджетом, а также распределение чистой прибыли госпредприятий и определение политики дивидендов.

Согласно утвержденным правилам, годовые и среднесрочные бюджетные проекты, прогнозы, а также исполнение смет доходов и расходов госпредприятий будут систематически проверяться и анализироваться. Также госпредприятия будут выплачивать в государственный бюджет дивиденды в размере минимум 30% от чистой прибыли.

Государственные предприятия с 1 апреля 2026 года будут представлять в Министерство финансов бюджетные показатели и финансовую отчетность в соответствии с МСФО в установленной форме и в установленные сроки, ведомство будет осуществлять мониторинг исполнения годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов, а также годовых смет доходов и расходов и анализировать показатели исполнения, а также начиная с 2026 года будет представлять информацию о результатах проведенных анализов главе государства ежеквартально.

Согласно указу, государственные предприятия также представят в Минфин финансовую отчетность за предыдущие годы и утвержденные бюджеты на 2026 год до 30 апреля 2026 года.

Положения, связанные с утверждением этих правил, вступают в силу с 1 января 2026 года.