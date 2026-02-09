İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda dövlət müəssisələri mənfəətindən dividend ödəməyə gələn ildən başlayacaq

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 16:23
    Azərbaycanda dövlət müəssisələri mənfəətindən dividend ödəməyə gələn ildən başlayacaq

    Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin xalis mənfəətinin azı 30 %-ni dividend kimi dövlət büdcəsinə ödəməsi cari ildən başlayaraq proqnozlaşdırılacaq və 2027-ci ildən həyata keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev ötən il dekabrın 29-da dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin və publik hüquqi şəxslərin xalis mənfəətinin bölüşdürülməsinə və dividend siyasətinin ümumi parametrlərinə dair Qaydaları təsdiqləyib. Qaydalar dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin (bundan sonra – dövlət müəssisəsi) xalis mənfəətinin bölüşdürülməsini və dividend siyasətinin ümumi prinsiplərini, həmçinin xalis mənfəətin bölüşdürülməsinə, o cümlədən dövlət büdcəsinə dividend ödənişlərinə dair nəzarət mexanizmləri ilə bağlı hüquqi və təşkilati məsələləri tənzimləyir.

    Qaydalar səhmləri ölkə hüdudlarından kənarda aparıcı birjaların listinq siyahısında yer alan dövlət müəssisəsinə şamil edilmir.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət müəssisələri dividend ödənişi
